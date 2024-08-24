لولو يا لولو فية نونو.. ثبت التردد الجديد لقناة وناسة وخلى طفلك يستمتع طول اليوم بأجمل الأغاني 

في بعض الأحيان تتوقف بعض القنوات التلفزيونية على البث المباشر الخاص بهم، ومن هذه القنوات التي توقف عن العمل قناة وناسة، ويرغب العديد من الأمهات تحديث التردد الخاص بالقناة لعرض المحتوى بشكل أفضل، ويتم التساؤل على تردد قناة وناسة الجديد سنتعرف عليه في السطور التالية.
تردد قناة وناسة على النايل سات 2024
تحرص إدارة قناة وناسة على الاستمرار في بث المحتوى الخاص بهم بشكل جيد، فقد أعلنت على تحديث التردد الخاص بهم، والتردد الجديد هو:
- تردد القناة: 11430.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة وناسة على عرب سات بجودة عالية
يحتاج بعض الأمهات أيضا تحديث التردد الخاص بالقناة على عرب سات التي يعتبر من أكثر الأقمار الصناعية استقرار التردد الجديد هو:
- تردد القناة: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
ما هي مميزات قناة وناسة
بعد الاطلاع على ترددات القناة على النايل سات والعرب سات، يحتاج بعض الأمهات الاطلاع على اهم مميزات القناة، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:
- تعتبر من أفضل القنوات الآمنة على الأطفال حيث أنها تراعي على اختيار محتوى جيد ومناسب لهم.
- تهتم بالاحتفاظ بكافة تعاليم الدين الإسلامي، لتعليم الأطفال الأمور الصحيحة في الدين.
- تعمل على بث محتوى مناسب لكافة الاعمار بداية من عمر عام، كما تهتم بعرض محتوى يختص بتنمية مهارات الأطفال المختلفة.
- تحرص على عرض المحتوى مجانا وبدون تسديد أي مبالغ مالية نهائيا، كما تحرص على عرض بعض الأغاني التعليمية الحديثة.
- تعمل على عرض مجموعه من الأغاني التفاعلية للأطفال خاصة السن الصغير.