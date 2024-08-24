حقق حلمك برسالة… مسابقة الحلم Dream طريقة الاشتراك وارقام الاتصال بها واهم الشروط

مسابقة الحلم واحدة من أكبر المسابقات فى الوطن العربى، والتي يتابعها الكثير من الأشخاص، حيث تقدم جوائز مالية كبيرة يمكن أن تغير حياة الفائزين، تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكى، ويعرض البرنامج على شاشة قناة Mbc ويمقدمه الإعلامي المعروف مصطفى الأغا، ويرغب الكثير فى معرفة طريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم، لتحقيق آمالهم فى الفوز بالجائزة الكبرى، لذلك سوف نعرض لكم فى هذا المقال عن طريقة الاشتراك فى المسابقة وأهم الشروط.

كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

يرغب المشاهدين فى الاشتراك فى مسابقة الحلم، لتحقيق آمالهم وأحلامهم للفوز بالجائزة الكبرى، ولذلك يبحث كثير من المشاهدين عن طريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم، ويمكنك الاشتراك من خلال الخطوات التالية

اولا: يجب ارسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو Dream على الرقم المحدد لبلدك.

ثانيا: ترسل لك المسابقة رسالة تأكيد على اشتراكك.

ثالثا: يجب الأجابة على سؤال المسابقة بطريقة صحيحة.

رابعاك متابعة البرنامج بشكل مستمر لمعرفة أسماء الفائزين.

أرقام الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

عملت إدارة البرنامج على تسهيل عملية الاشتراك على المتسابقين، فقامت بتوفير أرقام للاشتراك من خلالها فى المسابقة، ومنها:

للاشتراك من اليمن يرسل رسالة نصية إلى الرقم 5222.

للاشتراك من عمان إرسال رسالة نصية إلى الرقم 90434.

للاشتراك من لبنان، قم بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 00882162277562.

للتسجيل من البحرين، يرجى ارسال رسالة نصية إلى الرقم 94000

للاشتراك من دولة الكويت ارسل رسالة نصية على الرقم 4242.

للاشتراك من دولة المغرب ارسل رسالة نصية على الرقم 9669.

للاشتراك من دولة سوريا ارسل رسالة نصيةعلى الرقم 1562.

للاشتراك من جمهورية مصر العربية ارسل رسالة نصية على الرقم 95458.

للاشتراك من دولة الأردن ارسل رسالة نصية على الرقم 94099.

للاشتراك من دولة العراق ارسل رسالة نصية على الرقم 2266.

شروط الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

وضعت إدارة برنامج الحلم شروط يجب الالتزام بها للاشتراك فى المسابقة وهى كالتالى: