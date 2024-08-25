” اطحن فيه وهيستحمل ” عظمة سامسونج وحلاوة A54 هتتفاجىء لما تعرف مميزات وعيوب هاتف Samsung A54.. امكانيات رهييبة

تعد شركة سامسونج واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة الهواتف الذكية، وتتمتع بسمعة قوية وشعبية واسعة بين المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، وبفضل تقنياتها المبتكرة وتصاميمها الأنيقة أصبحت هواتف سامسونج الخيار المفضل لملايين الأشخاص، ومن هواتفها التي حظت بشعبية كبيرة هو هاتف Samsung Galaxy A54، ويجمع هذا الهاتف الذكي بين التصميم الأنيق والأداء العالي، ونجح الهاتف في جذب الانتباه بفضل مجموعة ميزاته المتقدمة التي تلبي متطلبات المستخدمين العصريين، سواء كان الأمر يتعلق بالشاشة المذهلة، أو الكاميرا متعددة الوظائف، أو البطارية التي تدوم طويلا، فإن Galaxy A54 يعد خيارا مثاليا لمن يبحث عن هاتف يجمع بين الجودة العالية والسعر المناسب.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

يأتي هاتف Samsung Galaxy A54 بمجموعة من المواصفات التي تجعله خيار جيد للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتصميم مميز، فيما يلي نظرة عامة على مواصفات الهاتف:

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.5 بوصة، وبدقة FHD+، مما يوفر عرض واضح وحيوي.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G ثماني النوى، والذي يضمن أداء سلس في التطبيقات والألعاب.

يتوافر بخيارين من الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، مما يسمح بتعدد المهام بسهولة.

متوفر بسعتي تخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، ويمكن توسعة الذاكرة باستخدام بطاقة microSD.

يحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع، مما يوفر عمر بطارية طويل واستخدام يومي مريح.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة المستخدم المخصصة من سامسونج One UI 3.1، مما يوفر تجربة مستخدم مريحة وسلسة.

مميزات هاتف Galaxy A54

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وراقي جدا مع استخدام خامات فخمة، كما أنه مزود بحماية ضد الماء والغبار بمعيار IP67.

يحتوي على شاشة ممتازة تعرض ألوان جيدة وسطوع مميز.

يقدم الهاتف تجربة تصوير ممتازة، مما يجعله خيار جيد لعشاق التصوير.

بطارية الهاتف تقدم أداء جيد مما يسمح باستخدامه لفترات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

يدعم الهاتف صوت ستيريو.

عيوب هاتف Galaxy A54

أداء المعالج ليس الأفضل عند تشغيل الألعاب الثقيلة، مما قد يؤثر على تجربة الألعاب.

الحواف المحيطة بالشاشة كبيرة.

الهاتف لا يأتي مع أي ملحقات داخل العلبة، مثل الشاحن أو سماعات الأذن.

دعم الشحن بقدرة 25 وات فقط، وهو يعتبر شحن بطئ مقارنة ببعض المنافسين.

أسعار هاتف Samsung Galaxy A54

تختلف أسعار هاتف سامسونج جالكسي A54 حسب الدولة، ويمكن تلخيصها على النحو التالي: