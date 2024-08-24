الان ظهرت..نتائج الثانوية العامة 2024 في اليمن عدن 2024 برقم الجلوس واسم الطالب عبرmoe-ye.net

نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024، حيث وزارة التربية والتعليم في اليمن “الحكومة الشرعية في عدن” لإعلان نتائج الصف الثالث الثانوي الدور الأول للعام 2024، و سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم برقم الجلوس والاسم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط res-ye.net، وكانت امتحانات الثانوية العامة في المحافظات الجنوبية المحررة قد انتهت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وفور انتهاء الامتحانات، بدأت أعمال التصحيح والمراجعة والتي قطعت شوطا كبيرا، مما يجعل ظهور النتائج وشيكا للغاية، وتوفر وزارة التربية والتعليم طرقا متعددة للطلاب للاستعلام عن نتائجهم.

نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن عدن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن الحكومة الشرعية في عدن أن أكثر من 40 ألف طالب وطالبة بات بإمكانهم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط res-ye.net، وطلاب الثانوية العامة في عدن وحضرموت وتعز وبقية المحافظات الجنوبية المحررة قد انتهوا من أداء امتحانات الدور الأول قبل أسابيع. وقد مرت الامتحانات في الجنوب اليمني بسلاسة ودون أي مشاكل تذكر، وفور انتهاء الامتحانات، بدأت أعمال تصحيح وتدقيق دفاتر الإجابات الخاصة بالطلاب. ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم، السيد طارق سالم صالح العكيري، وسيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل وتوجيه التهاني لأسرهم.

رابط نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن

للاطلاع على نتائج الصف التاسع للعام الدراسي 2023/2024، يمكن اتباع هذه الخطوات:

1. الدخول إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

2. الضغط على أيقونة “النتائج”.

3. اختيار خيار “التاسع” من القائمة المنسدلة.

4. تحديد العام الدراسي “2023/2024”.

5. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

6. النقر على زر “البحث عن النتيجة” للحصول على نتيجة الطالب.