” ثبتها وسلي أطفالك طول اليوم ” .. ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات

قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي بشكل عام، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يجذب الصغار من مختلف الأعمار، فقد تأسست القناة في عام 2008، وحققت شهرة واسعة بفضل برامجها المميزة وأغاني الأطفال التعليمية التي تقدمها بأسلوب ممتع ومشوق، لذلك نوضح من خلال هذا المقال تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024 وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال بسهولة.

مميزات قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة باقة متنوعة من البرامج والأغاني التي تستهدف الأطفال، وتعمل على تعليمهم القيم والمبادئ بأسلوب بسيط ومحبب، ومن أشهر برامج القناة ما يلي:

تحتوي القناة على مكتبة غنية من الأغاني التي تعلم الأطفال الحروف والأرقام والألوان وأسماء الحيوانات بطريقة ممتعة.

تقدم القناة برامج تشجع الأطفال على التفكير والإبداع مثل البرامج التفاعلية والمسابقات.

تعرض قصصاً مصورة للأطفال تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والدينية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024

لضمان استمرار متابعة برامج وأغاني قناة طيور الجنة، يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد الذي أعلنته القناة، وقد جاء التردد الجديد للقناة بهدف تحسين تجربة البث الفضائي لجميع المشاهدين لمتابعة كل ما هو جديد في عالم الاطفال بجودة عالية ومميزة، وقد جاء التردد الجديد بعد التحديث على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي: