“من هُــنا” استعلام اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى عبر www.aadl.com.dz

زاد البحث في الساعات الأخيرة في كافة الولايات الجزائرية من جانب جميع الأشخاص المتقدمين للحصول على وحدات سكنية حول استعلام اسماء المقبولين في سكنات عدل 3، وذلك حيث كان التقديم في المرحلة الأولى قد انتهى منذ فترة وتعمل وزارة الإسكان في الوقت الحالي على مراجعة كافة طلبات المتقدمين من أجل إعلان المقبولين منهم والذين استوفوا الشروط للحصول على الوحدات السكنية، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال نستعرض معكم تفاصيل الاستعلام عن تلك الأسماء.

استعلام اسماء المقبولين في سكنات عدل 3

حددت وزارة الإسكان الجزائرية مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها استعلام اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى والتي تكون عن طريق الآتي من خطوات:-

أولاً: قم بالتوجه إلى موقع وكالة عدل 3 الرسمي على الإنترنت.

الرسمي على الإنترنت. ثانيًا: سجل الدخول ثم اختر الخدمات الإلكترونية.

ثالثًا: اختر خدمة الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3.

رابعًا: حدد المرحلة الأولى، ثم سجل كافة البيانات المطلوبة منك.

خامسًا: النقر على استعلام وانتظر حتى تظهر أمامك حالة الطلب إما مقبول أم لا.

موعد فتح التسجيل في المرحلة الثانية سكنات عدل 3

بعد استعلام اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 يتساءل الجميع عن الموعد الخاص بفتح التسجيل في المرحلة الثانية خاصة بعد أن انتهى تسجيل المرحلة الأولى في الثامن عشر من شهر يوليو الماضي، وحتى الآن لم تحدد وزارة الإسكان الجزائرية موعد فتح التسجيل إلا أنه من المتوقع فتحه بعد إعلان المقبولين في المرحلة الأولى مباشرة وسيتم التسجيل من خلال موقع وكالة عدل 3 بنفس الشروط للمرحلة الأولى.