استعلم الآن بضغطة زر .. طريقة الاستعلام عن غرامة المرور بالرقم الألماني في العراق 2024 عبر منصة أور

يعتبر التعامل مع المخالفات المرورية وسداد الغرامات المفروضة أمراً ضرورياً لضمان الالتزام بالقوانين المرورية والحفاظ على سلامة الطرق، تسهيلًا لهذه الإجراءات، فقد أطلقت الحكومة العراقية منصة أور الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الاستعلام عن غرامات المرور وسدادها بسهولة باستخدام الرقم الألماني الخاص بالمركبة، ومن هنا سوف نوضح كيفية الاستعلام عن غرامة المرور عبر منصة أور وطريقة سدادها.

الاستعلام عن غرامة المرور بالرقم الألماني

تتيح منصة أور للمواطنين الاستعلام عن الغرامات المرورية بسهولة باستخدام الرقم الألماني للمركبة، وذلك من خلال خطوات الاستعلام التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية مباشرة.

يتم تسجيل الدخول من خلال بيانات المستخدم أو إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة الخدمات المتاحة على المنصة واختر الاستعلام عن الغرامات المرورية.

ستظهر لك صفحة تطلب منك إدخال الرقم الألماني للمركبة التي ترغب في الاستعلام عن غراماتها، قم بإدخال الرقم بشكل صحيح في الحقل المخصص.

بعد إدخال الرقم الألماني، ستظهر لك قائمة بجميع الغرامات المرورية المستحقة على المركبة، مع تفاصيل مثل تاريخ المخالفة، نوعها، والمبلغ المطلوب سداده.

طريقة سداد غرامات المرور عبر منصة أور الإلكترونية

بعد الاستعلام عن الغرامات المستحقة، يمكنك متابعة الخطوات التالية لسدادها: