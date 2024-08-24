“العروسة عليك وتكاليف الزواج علينا” خطوات التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان دعم الزواج والشروط المطلوبة

برنامج سند محمد بن سلمان يعد من أهم وأبرز برامج الدعم المقدمة لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج وتكوين أسرة وتخفيف العبء المالي للمواطنين وتشجيع الشباب على الزواج وبناء أسرة وتزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة السعودية عن معرفة خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان للحصول على الدعم المالي المقدم ومعرفة أهم الشروط الواجب توافرها.

كيفية التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان لدعم الزواج

في ظل سعي الحكومة السعودية إلى توفير العديد من برامج الدعم للمواطنين والأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط أطلقت برنامج سند محمد بن سلمان لدعم الشباب الراغبين في الزواج حيث يتم منحهم دعم مالي، ويبحث الكثير عن معرفة خطوات التسجيل حيث يمكن التسجيل بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج سند.

قم بتسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية اضغط على طلب الدعم، ثم اختر دعم سند للزواج.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

بعد قراءة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.

اضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في سند للزواج 1446

أعلنت الجهات المختصة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم سند وجاءت الشروط على النحو التالي: