كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في كل المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

يتطلع العديد من المواطنين العراقيين إلى معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، حيث يسعون للاطلاع على القوائم الرسمية التي تحتوي على أسماء المستفيدين من هذه المساعدات، تلعب هذه المساعدات دور هام في دعم الأسر ذات الدخل المحدود في العراق، مما يسهم في تحسين ظروف حياتهم وبسبب تأخير ظهور الدفعة الأخيرة شعر بعض المواطنين بالقلق، وفي هذا المقال سيتم ذكر كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية مع ذكر الشروط الأساسية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

ينتظر العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة عام 2024،تسبب تأخر الإعلان عن هذه الكشوفات قلق بين المواطنين حيث تقدم هذا الدعم مصدر الدخل الوحيد للعديد منهم، وأوضحت وزارة العمل العراقية أن سبب التأخير يعود إلى ضرورة فحص الطلبات المقدمة التي تجاوزت 70 ألف طلب، ومن المستمر في الوزارة البحث الدقيق لتحديد الفئات الأكثر استحقاق للدعم وفقا للشروط السابقة المعلن عنها.

خطوات الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يستطيع الأفراد التعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة عام 2024 من خلال اتباع الإجراءات التالية:

ادخل على موقع مظلتي.

أدخل رمز التحقق والانتقال إلى الصفحة التالية.

اضغط على الخيار لمعرفة القيمة التي يجب دفعها للدفعة.

اختار المحافظة التابع لها المستفيد.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

انقر على زر “بحث”.

سيتم عرض القوائم التي تضم أسماء الأفراد المستحقين للدعم في مجال الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على المساعدة من برنامج الرعاية الاجتماعية

تحتوي بعض الشروط على معايير لاختيار الأفراد الذين يستحقون الدعم في الدورة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية العراقي وتتضمن الأسس التالية: