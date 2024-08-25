استعلم عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في محافظات العراق عبر منصة مظلتي

مع استمرار التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، يبحث الأشخاص ذوو الدخل المحدود والبسطاء بشكل متزايد عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عام 2024 في هذا السياق، أطلقت وزارة العمل العراقية برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة وتقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياج في المجتمع وبينما تستمر عمليات الفحص والمراجعة من قبل الجهات المختصة، يمكنكم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

ستعلن وزارة العمل العراقية قريبا عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة عام 2024 تم فحص حوالي 20 ألف طلب من مواطنين من مختلف المحافظات، وتم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم المالي بهدف ضمان الشفافية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

يمكنك الاستفسار عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

من القائمة الرئيسية حدد اختيار “برنامج دعم الرعاية الاجتماعية”.

حدد “التحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

اختار الرقم المرتبط بالوجبة التي تود الاستعلام عنها.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك، ثم انقر على “التالي”.

اختار اسم المحافظة التي تتبع لها.

انقر فوق “بحث” وانتظر قليلا حتى تظهر لك قائمة بأسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية عن متطلبات يجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتتضمن هذه المتطلبات:

ينبغي أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يتعين أن يكون المتقدم مقيم دائم في العراق.

يلزم ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ينبغي أن يكون عمر الرجل بين 18 و60 عام، وعمر المرأة بين 15 و60 عام.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية