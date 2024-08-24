” عالم من التشويق والأكشن ” .. استقبل الآن تردد قناة MBC 2 الجديد 2024 على القمر نايل سات

تعتبر قناة MBC 2 من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى سينمائيًا عالميًا، حيث تبث مجموعة متنوعة من الأفلام الأجنبية بمختلف أنواعها، من أفلام الأكشن والدراما إلى الكوميديا والرعب، فنجد أن القناة مملوكة لمجموعة MBC، وهي تعد الخيار الأول لمحبي الأفلام في العالم العربي، ومع تحديث تردد قناة MBC 2 الجديد نوضح من خلال هذه السطور بياناته وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال للاستمتاع بمحتواها.

تردد قناة MBC 2 الجديد

منذ انطلاق قناة ام بي سي 2 في عام 2003، فقد تميزت بعرضها لأحدث الأفلام الهوليوودية، إلى جانب الأفلام الكلاسيكية التي حظيت بإعجاب الملايين، حيث تقدم أيضًا برامج خاصة عن صناعة السينما وأخبار هوليوود، مما يجعلها محطة متكاملة لعشاق الأفلام، ولضمان جودة بث عالية ولضمان استقبال القناة بشكل مستمر، قامت قناة MBC 2 بتحديث ترددها، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد للاستمتاع بمشاهدة الأفلام والبرامج المتنوعة، من خلال التردد الجديد وهو على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11937 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

ضبط تردد قناة MBC 2 الجديد

لضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد لقناة MBC 2، اتبع الخطوات التالية: