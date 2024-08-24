من هنا …. تعرف على موعد بداية العام الدراسى 2024 / 2025 فى سلطنة عمان

زادت عملية البحث حول تاريخ بدء العام الدراسي في سلطنة عمان لعام 2025، وقد تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قِبل وزارة التربية والتعليم العمانية، وقد كشفت الوزارة في بيانها الرسمي عن التفاصيل المتعلقة بعودة المعلمين والطلاب إلى المدارس، وايضا موعد بداية العام الدراسي، وقدمت وزارة التربية والتعليم كل المعلومات حول انتهاء العام الدراسي، قامت الوزارة بتقديم التفاصيل حول العطل الرسمية للطلاب خلال السنة الدراسية 2024/2025

موعد بداية الدراسة فى سلطنة عمان 2024.

حددت وزارة التربية والتعليم فى سلطنة عمان موعد دخول المدارس 2024، وذلك يكون يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس2024، لعودة أنتظام للمعلمين والأداريين للعمل فى المدارس، وموعد بدء الدراسة للطلاب وأنتظامهم فى المدارس يكون يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر القادم، وحددت الوزارة أن أنتهاء العام الدراسى سيكون فى شهر يوليو 2025، وينطبق هذا القرار على المدارس الحكومية والخاصة.

تفاصيل العام الدراسى فى سلطنة عمان 2024.

قامت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، بالتصريح فى بيان رسمى لها عن تفاصيل تقويم السنة الدراسية الجديدة 1446، واعلنت من خلال هذا التصريح عن التالى: