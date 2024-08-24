” لخواتي الجزائريين “.. شروط التجنيد في الأكاديمية العسكرية شرشال 2024 🫡| ملف التسجيل ومستندات الترشح

التجنيد في الأكاديمية العسكرية شرشال 2024، تزايد البحث عن معرفة خطوات التسجيل في الأكاديمية العسكرية، حيث أنها تعد من أهم المؤسسات العسكرية التعليمية في الجزائر تعمل على تأهيل الضباط لقيادة الجيش الوطني الجزائري، ويرغب عدد كبير من المواطنين في الجزائر التسجيل في الأكاديمية العسكرية ومعرفة أهم الشروط والضوابط التي يجب توافرها ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل.

شروط التجنيد في الأكاديمية العسكرية شرشال 2024

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في الأكاديمية العسكرية في الجزائر وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

يشترط حصول المتقدم على شهادة البكالوريا بتقدير جيد.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 18 سنة حتى 23 سنة.

أن يعرف المتقدم بحسن السلوك والسير وتكون سمعته طيبة.

من الضروري أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة.

اجتياز الفحوصات الطبية.

أن يتناسب الوزن مع الطول.

خطوات التجنيد في الأكاديمية العسكرية شرشال 2024

من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في الأكاديمية العسكرية في الجزائر:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص ب الأكاديمية العسكرية شرشال.

من القائمة الرئيسية اضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

اضغط على تقديم الطلب.

يمكنك طباعة استمارة التسجيل من خلال الضغط على زر الطباعة.

بعد ذلك يتم الرد عليك سواء كنت مؤهل للانضمام إلى الأكاديمية العسكرية أو لا وفي حالة كنت مؤهل يتم إضافة استمارة التسجيل لملف التقديم.

المستندات اللازمة للترشح

لكي يتمكن الشاب التجنيد في الأكاديمية العسكرية شرشال 2024 يحب إحضار هذه المستندات: