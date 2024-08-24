” سجلي في خطوة واحدة ” .. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للتقديم

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت واحدة من المبادرات الاجتماعية المهمة في الجزائر، والتي تهدف إلى دعم النساء اللواتي يقمن بمهام منزلية ويعانين من صعوبات اقتصادية، فنجد أنه من خلال هذه المنحة، تسعى الحكومة إلى تعظيم دور المرأة في المجتمع، لذلك من خلال هذا المقال، سنستعرض آلية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للتقديم.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن للنساء الراغبات في الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك عن طريق ما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية.

الضغط على الخدمات الالكترونية المتاحة.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن قسم المنح أو برامج الدعم في القائمة الرئيسية.

اختر منحة المرأة الماكثة في البيت من الخيارات المتاحة.

ستظهر لك استمارة إلكترونية تحتاج إلى تعبئتها بمعلوماتك الشخصية ومعلومات الأسرة.

تأكد من إدخال جميع البيانات بدقة، بما في ذلك الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة.

يتم إرفاق المستندات المطلوبة.

بعد تعبئة الاستمارة وتحميل المستندات، قم بمراجعة جميع المعلومات المدخلة للتأكد من صحتها، ثم الضغط على زر إرسال.

الشروط المطلوبة لمنحة المرأة الماكثة في المنزل

للاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت، يجب على المتقدمة استيفاء الشروط التالية: