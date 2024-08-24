موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 وشروط الحصول على المعاشات التقاعدية

تجري “جوجل” بحث مكثف حول تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024، خصوصا بعد انتشار الأخبار التي تشير إلى تقديم موعد الصرف للمستفيدين يتم صرف الرواتب للمواطنين وفقا لشروط معينة وضعت من قبل الجهات المختصة، ويمكن التحقق من تاريخ الصرف وقيمة الرواتب عبر موقع وزارة المالية الرسمي في أقل من دقيقة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد، أكدت الهيئة أن جميع التقارير التي تدعي تأخير صرف الرواتب غير صحيحة، حيث يتم صرف الرواتب في اليوم المحدد الأول من كل شهر ميلادي في حالة تزامن يوم الصرف مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، سيتم تغيير الموعد وإعلانه عبر الموقع الرسمي للوزارة، صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

شروط الحصول على المعاشات التقاعدية في العراق 2024

بالنسبة إلى شروط استحقاق رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024، كشفت عنها الحكومة العراقية وتتضمن الشروط التالية:

ينبغي أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المواطنون مقيمون دائم في الحدود العراقية.

يتعين أن لا يكون عمر المتقدم عن 55 سنة للذكر.

بالنسبة للإناث، يجب أن يكون العمر 45 سنة على الأقل.

يلزم على المتقدم دفع استحقاق التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات قبل التقاعد.

يحق لأصحاب الإعاقة الحصول على راتب إذا كانت فترة خدمتهم تبلغ 15 عام على الأقل.

كيفية الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق

بإمكان المتقاعد الحصول على جميع معلومات راتبه بشكل إلكتروني من خلال زيارة موقع وزارة المالية العراقية واتباع الإرشادات المقدمة: