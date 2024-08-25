” ثبتها HD مجانا “📡 تردد قناة الهداف الرياضية الجزائرية 2024 على النايل سات El Heddaf TV .. خطوات الاستقبال

تردد قناة الهداف الجزائرية 2024، تعد من القنوات المجانية البارزة التي تقدم تغطية شاملة لأحدث الأخبار الرياضية على الجانب المحلي والدولي، تشمل قناة الهداف الجزائرية لقاءات حصرية مع اللاعبين والمدربين المحليين وفرق المنتخب الجزائري، مما يجعل تردد قناة الهداف الجزائرية 2024 خيار مفضل لعشاق الأخبار الرياضية.

تردد قناة الهداف الجزائرية 2024

عند استقبال تردد قناة الهداف الرياضية الجزائرية2024 ستستمتع بعدها بمحتوى متنوعا يتضمن أحداث رياضية محلية ودولية، لاستقبال القناة، استخدم الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10922

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 7/8

كيفية استقبال تردد قناة الهداف الجزائرية 2024

اضغط على زر (Menu) في جهاز الاستقبال. اختر التركيب ثم اضغط على OK. أدخل كلمة المرور، والتي هي أربعة أصفار. انتقل إلى قائمة الترددات. اختر إضافة التردد. حدد القمر الصناعي النايل سات. أدخل التردد والبيانات الأخرى مثل الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح أعلاه. اضغط على زر البحث وانتظر حتى تكتمل عملية البحث. اضغط على “حفظ” لإتمام العملية.

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