خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال رابط إلكتروني مخصص لهذا الغرض هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة ببرنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والمحتاجة في العراق.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابطاً إلكترونياً يمكن من خلاله للمواطنين التحقق من شمولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بمجرد الدخول إلى الموقع، يتم اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

سيطلب من المواطن إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل أو الرقم الوطني، وذلك للتأكد من الحصول على المعلومات الصحيحة.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، يتم عرض قائمة بأسماء المشمولين الذين تم قبولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية.

أهمية الخدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين