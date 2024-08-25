ثبتها لطفلك.. تردد قناة كراميش الجديد والمميز 2024 على النايل سات وعرب سات

تعد من اكثر القنوات التي نالت نسب مشاهدة كبيرة جدا من قبل المتابعين حيث أن هذه القناه دائما تعمل علي بث برامج شيقة لها القدرة علي جذب انتباه الصغار كونها منفردة ومتميز عن غيرها من باقية القنوات، قناة كراميش من اهم خصائصها تبث برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية او خلافة مما يعمل علي إزعاج الأطفال، كما أن يستطيع الجميع تحميلها وتنزيلها علي التلفاز دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية إطلاقا، خالية تماما من أي مشاهد عنف أو إثارة، يوجد بها عاملين بالرقابة الخاصة التي تختص بذلك، عبر هذه السطور سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بتلك الموضوع في السطور الآتية انتظرنا.

كراميش عبر القمر الصناعي بترددها الجديد النايل سات

وحتى تستقبل قناة كراميش على النايل سات، وتستمتع بكل ما تقدمه من محتوى طفولي مميز، فيُرجى اتباع المعلومات المتمثلة في التالي:-

التردد الخاص بها: 11390.

جاء معامل التصحيح الخاص بالقناة: 6/%.

كان مؤشر ترميز قناة كراميش: 27500.

استقطاب القناه الجديد: عمودي/ رأسي.

العرب سات يبث احدث تردد بقناة كراميش

ولقناة كراميش تردد أخر وجديد على العرب سات، يسهل القيام بإستقبالها، ومشاهدة باقة من أروع الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة، وهي كما يلي:-

القمر الصناعي الأتي: العرب سات.

استقطابها الجديد التي يتم البث من خلاله: عمودي/ رأسي.

بينما مؤشر ترميز القناة: 27500.

التردد الحديث لقناة كراميش أطفال: 11390.

قناة كراميش الان علي التلفاز بإتباع تلك الخطوات

من اجل تحميل قناة كراميش للأطفال يجب عليك اتباع هذة الخطوات لكي تستطيع تنزيلها ومشاهدتها علي شاشات التلفاز كنا معانا وسنوضح كافة التفاصيل التالية: