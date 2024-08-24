” عالم من التسلية لأطفالك ” .. استقبال تردد قناة ماجد الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تعد قناة ماجد هي واحدة من القنوات المفضلة للأطفال في العالم العربي بصفة عامة، وذلك لكونها اشتهرت بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام التي تهدف الى التعلم والتسلية، ولضمان استمرار مشاهدة محتوى القناة بجودة عالية، يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة المعلنة لعام 2024 على كل من القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وذلك حتى يتمكن متابعي قناة ماجد من الاستمتاع بمحتواها الرائع دون أي انقطاع.

مميزات قناة ماجد للأطفال 2024

تقدم قناة ماجد مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، بما في ذلك:

تركز على تعليم الأطفال الحروف والأرقام واللغات بطريقة تفاعلية.

تشمل قصصًا متحركة وألعابًا ترفيهية.

تعرض القناة مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال.

كما تقدم محتوى يثري معرفة الأطفال بالقيم والعادات الثقافية.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

لتتمكن من متابعة قناة ماجد بجودة عالية، يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة التي أعلنتها القناة، وفيما يلي تفاصيل الترددات الجديدة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات:

تردد قناة ماجد على نايل سات بعد التحديث الاخير جاء على النحو التالي:

التردد: 12221 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كما جاء تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي: