موسم جديد.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد القنوات الناقلة للمسلسل.. موسم طلقة وقوي

يترقب عشاق الدراما التاريخية بلهفة الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان الذي يعتبر أحد أكثر الأعمال الدرامية متابعة في العالم العربي، ومع تزايد الاهتمام والتساؤلات حول موعد عرض هذا الجزء الجديد، ومن المتوقع أن يقدم المسلسل متابعة مشوقة للأحداث التاريخية والفتوحات الكبرى التي حققها المؤسس عثمان التي جذبت اهتمام الجمهور في المواسم السابقة، وسيواصل المسلسل استكشاف تفاصيل حياة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ويكشف عن تفاصيل جديدة حول التحديات والانتصارات التي شكلت تاريخ تلك الحقبة، والان سوف نعرض لكم جميع المعلومات المتعلقة بمواعيد عرض الموسم السادس والقنوات التي ستنقل المسلسل لنضمن لكم أن تكونوا على اطلاع دائم بأحدث تطورات هذا العمل الدرامي الرائع.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يشهد موعد عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان ترقب كبير من المتابعين خاصة بعد أن أعلنت الشركة المنتجة عن بدء عمليات التصوير، ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقات الجديدة بعد انتهاء التصوير، حيث تشير التوقعات إلى أن العرض قد يبدأ في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، وستقوم قناة الفجر الجزائرية ببث الحلقات، مما سيسمح للجمهور بمتابعة الأحداث التاريخية المثيرة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تعد قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV من أبرز القنوات التي ستنقل الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، وإليكم الترددات الخاصة بهذه القنوات:

تردد قناة الفجر الجزائري

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12034.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي (H).

تصحيح الخطأ ¾.

جودة البث HD.

تردد قناة ATV