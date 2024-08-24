سجل الان في سند محمد بن سلمان واستفيد بالدعم.. تعرف على أهم شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان 

يعتبر دعم محمد بن سلمان من أهم وأفضل البرامج الاجتماعية التي تطرحها الحكومة السعودية، وذلك لإعانة كافة الاشخاص المتزوجين قريبا، ويرغب العديد من الأشخاص التسجيل في الدعم، ولكن من الضروري الاطلاع على الشروط الاساسية للاستفادة منه، سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان

حرصت مؤسسة محمد بن سلمان على توفير العديد من الخدمات الالكترونية، وذلك للعمل على توفير الوقت والجهد على كافة المواطنين، للتسجيل في الدعم عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بدعم محمد بن سلمان من خلال الرابط الخاص بهم من هنا .

يطلب الموقع تسجيل الدخول من خلال البيانات الخاصة بك ثم اختر سند الزواج من الشاشة الموجودة أمامك.

من الضروري تسجيل كافة البيانات التي يطلبها الموقع مع ضرورة التأكد من صحتها اثناء التسجيل.

كما يجب على المتقدم حضور دورة الوعي المالي التي تنظمها الجمعية، والنجاح بها بحد أدني 60% ليتم قبول طلب صرف الدعم.

فور الانتهاء من تسجيل كافة البيانات اضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين التواصل معك على البريد الالكتروني المسجل على المنصة لتأكيد صرف الدعم.

ما هي شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان

بعد الاطلاع على الخطوات الصحيحة في التسجيل على دعم محمد بن سلمان، يرغب البعض الاطلاع على أهم شروط التسجيل في الدعم، وقد تم التوضيح بأن الشروط كالتالي: