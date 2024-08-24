“استقبلها الآن”.. ضبط تردد قناة CN بالعربية الجديد 2024 على نايل سات والعرب سات

تعد قناة CN بالعربية واحدة من القنوات الرائدة في تقديم المحتوى الكرتوني المميز للأطفال في العالم العربي، حيث تعتبر من فروع شبكة “Cartoon Network” الشهيرة التي تقدم مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة والأفلام والبرامج التي تستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم، لذلك نوضح في هذا المقال تحديث تردد قناة CN بالعربية الجديد لعام 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

قناة CN بالعربية للأطفال

تتميز قناة CN بالعربية بتقديم محتوى كرتوني متنوع ينال اعجاب ملايين من الاطفال بشكل عام، والذي جاء يشمل:

تقدم القناة أشهر برامج الرسوم المتحركة مثل “بن 10″، “المنتقمون”، و”سكوبي دو”.

تعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال.

تتضمن برامج تعليمية وترفيهية تهدف إلى تنمية المهارات والمعرفة لدى الأطفال بطريقة ممتعة وجذابة.

ضبط تردد قناة CN بالعربية 2024

لتتمكن من متابعة قناة CN بالعربية بجودة عالية، يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة التي أعلنت عنها القناة، فيما يلي تفاصيل الترددات الجديدة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

جاء تردد قناة CN بالعربية على القمر الصناعي نايل سات بعد التحديث على النحو التالي:

التردد: 12226 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كما جاء تردد قناة CN بالعربية على عرب سات على النحو التالي: