“منصة مظلتي MAZALATY “ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وزارة العمل العراقية عموم العراق 2024

أعلنت وزارة العمل بدولة العراق عن نزول كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وقد تقدم للحصول على هذا الدعم الكثير من مواطني العراق الذين يستحقون هذا الدعم طبقاً للشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لتسهيل حياة المواطنين في ظل الغلاء المعيشي وتردي الأوضاع الاقتصادية، ويمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن الأسماء التي تم شملها بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة من خلال تلك السطور القادمة، فتابعوا معنا.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

انتشرت الكثير من الأخبار عن نزول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة خلال الساعات الماضية، وحتى تستعلم عن تلك الكشوفات يمكنك اتباع تلك الخطوات التالية:

قم بالدخول للموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية.

ومن ثم قم بتسجيل دخولك للموقع مستخدماً كلمة مرورك واسم المستخدم.

وبعد ذلك اضغط على الزر الخاص بالخدمات الإلكترونية عبر القائمة الرئيسية.

وقم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

ثم قم بتحديد المحافظة التابعة لك.

وقم بعدها بتحديد رقم الوجبة.

وبعدها قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

ثم اضغط على الزر الخاص بالاستعلام.

وخلال ثواني ستظهر أمامك النتيجة والتي تشمل الكشوفات التي تحتوي على اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية pdf، يمكنك أن تقوم بتحميلها ومن ثم البحث عن اسمك.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية؟

وحتى تتمكن من التسجيل بدعم الرعاية الاجتماعية يجب أن تكون مستوفياً لتلك الشروط: