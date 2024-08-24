اضبطها الآن.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات القناة الأشهر في العالم العربي للأطفال

تردد قناة طيور الجنة هو واحد من الترددات الشهيرة لقنوات الأطفال التي تهدف إلى تسلية الأطفال و بقائهم هادئين، ولكن يجب على الأمهات اختيار القنوات التي يشاهدونها بحذر لتجنب تأثير المحتوى السلبي على أطفالهن ولا يزال البحث عن تردد قناة طيور الجنة من قبل الأمهات يعود إلى حقيقة أنها تقدم محتوى مناسب للأطفال وتساهم في تطوير مهاراتهم من خلال الأناشيد الجميلة والمفيدة تمتاز القناة بشهرتها الواسعة في الوطن العربي، حيث بلغ عدد مشاهديها المليار.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

أسس خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة القناة في عام 2008، كان خالد مقداد أردني من أصل فلسطيني اعتمدت القناة على عرض الأناشيد المجمعة بين التعليم والترفيه، ونشر القيم الدينية وتعليم الصلاة وبعض آيات القرآن الكريم للأطفال، تركزت القناة أيضا على السلوكيات المناقشة في الأناشيد وبسبب هذا، أصبحت واحدة من القنوات الأكثر شهرة بين الأطفال في العالم العربي، سنقدم لكم في هذا المقال:

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024

بعد الحديث عن الأغاني التي ستلامس قلوب الأطفال قناة طيور الجنة بيبي عادت إلى البث على الترددات النايل سات والعرب سات لتسلية أطفالكم في عام 2024، لضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر الخاص بك يرجى اتباع الخطوات التالية:

افتح القائمة في لوحة التحكم باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

حدد تثبيت التردد يدويا.

أدخل اسم القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيل القناة عليه.

اكتب التردد ومعدل التشفير والاستقطاب وجميع المعلومات الضرورية.

اضغط على زر البحث ليجد التردد الجديد للقناة.

انقر على زر “حفظ” لحفظ القناة على جهاز الاستقبال.

اجدد أغاني قناة طيور الجنة 2024

وصلنا إليكم بأغاني تسر أفئدة الأطفال، يمكنكم الآن الاستماع إلى قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات والعرب سات لأطفالكم في عام 2024، الآن دعونا نأخذكم إلى أحدث الأغاني على قناة طيور الجنة بيبي، ومن بين هذه الأغاني المميزة: