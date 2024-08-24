حرامي سرق لولو.. تردد قناة وناسة 2024 الجديد على النايل سات.. وناسة بتجمع كل العيلة

تعد قناة وناسة واحدة من القنوات المميزة التي تجذب الأطفال ببرامجها الممتعة والمحتوى التعليمي والترفيهي الذي تقدمه، ونجحت القناة في أن تصبح جزء من حياة الأطفال والأسرة بشكل عام، حيث توفر برامج وأغاني ترفيهية وتثقيفية تجعل الأطفال يقضون وقت ممتع ومفيد، ولكن يجب على المتابعين تحديث تردد القناة لضمان استمرار متابعة القناة بجودة صوت وصورة عالية.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

إذا كان طفلك من محبي قناة وناسة فمن المهم أن تقوم بتحديث التردد باستمرار لضمان الحصول على أفضل جودة للصوت والصورة، مما يتيح لطفلك متابعة القناة بدون أي تشويش، والتردد الجديد لقناة وناسة على قمر النايل سات كالتالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

برامج قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تزيد من قدرة الأطفال على التعلم بطرق ممتعة، والقناة تتميز بشخصيات كرتونية محببة للأطفال تساعدهم على التفاعل والتعلم، ومن بين الأناشيد والبرامج التي تعرضها القناة كالتالي:

القطة توتة.

جوعانة جوعانة.

بم بم حيوانات.

يا غنماتي ماء ماء.

مميزات قناة وناسة

تتسم قناة وناسة بالعديد من المميزات التي تجعلها من القنوات المفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور، والمميزات كالتالي: