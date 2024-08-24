“بَــحـــث” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 كُـل المحافظات عبر منصة مــظلـتي

بحث مكثف من جانب جميع المواطنين في كل المحافظات العراقية حتى الآن حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وذلك حيث لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى هذه اللحظة عن تلك الأسماء المشمولين في الوجبة السابعة المنتظرة من قِبل الجميع، حيث تعمل الحكومة العراقية جاهدةً على مساندة أبناء الشعب العراقي وتقديم الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وذلك من أجل عيش حياة كريمة، ويتم تقديم ذلك الدعم المالي من جانب وزارة العمل للمواطنين المستوفين للشروط من الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجًا، ولذلك فالجميع في انتظار الإعلان عن كشوفات المشمولين في تلك الوجبة الأخيرة حتى يتمكنوا من استعلام أسماء المقبولين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

من المنتظر أن تُعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 “السابعة”، وذلك حيث أشارت كافة التقارير والأخبار بأن الوزارة ستقوم بإعلان وجبة أو وجبتين خلال عام 2024 الجاري، حيث تعمل في الوقت الحالي على مراجعة كافة طلبات المتقدمين على تلك الوجبات، وكذلك تنتظر توفير التخصيص المالي من جانب المالية العراقية من ثم إعلان المقبولين وتقديم الدعم لهم ليتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية، ومن الجدير بالذكر أن شروط الحصول على الدعم هي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في الدولة بشكل دائم.

ألا يزيد عمر الرجل عن 60 عام والمرأة عن 55 عام.

استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات من خلال الخطوات التالية:-