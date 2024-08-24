سارع خصومك وكن كالمحترفين.. اقوى واحدث أكواد ماين كرافت 2024 الجديدة والمميزه 

فى عالم ماين كرافت الواسع تظل الأكواد وكلمات السر وسيلة رائعة لإثراء تجربة اللعب وإضافة المزيد من المتعة والتحديات سواء كنت ترغب في تغيير وضع اللعب استدعاء كائنات نادرة أو الحصول على موارد لا حصر لها فإن استخدام الأكواد يتيح لك التحكم الكامل في بيئتك مع التحديثات المستمرة لعام 2024 ظهرت أكواد جديدة تقدم للاعبين إمكانيات غير محدودة لاستكشاف عوالم مبتكرة والتغلب على التحديات في هذا المقال سنستعرض أهم الأكواد وكلمات السر التي يمكنك استخدامها لتخصيص تجربتك في ماين كرافت.

أكواد جديدة و أوامر في ماين كرافت 2024

في عام 2024 ماين كرافت تواصل تقديم مجموعة متنوعة من الأكواد وكلمات السر التي تضيف المزيد من المرح والتحديات في اللعبة إليك بعض الأكواد الشهيرة التي يمكن استخدامها لتخصيص تجربة اللعب:

/gamemode creative: قم بتغيير وضع اللعب إلى الوضع الإبداعي حيث يمكنك الطيران والحصول على موارد غير محدودة.

/gamemode survival: العودة إلى وضع البقاء على قيد الحياة حيث تحتاج إلى جمع الموارد والبقاء على قيد الحياة.

/time set day: تغيير الوقت في اللعبة إلى النهار.

/weather clear: لتحسين الطقس وجعله صافيا.

/locatebiome [biome_name: البحث عن أقرب بيئة حيوية (مثل غابة أو صحراء) من موقعك الحالي.

/summon [entity] [pos: استدعاء كائنات مثل الزومبي أو الغوغاء عند إحداثيات محددة

كيفية تثبيت ماين كرافت على الكمبيوتر

لتثبيت تحديث Minecraft على جهاز الكمبيوتر يرجى اتباع الخطوات التالية: