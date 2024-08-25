“رسالة هتخليك مليونير” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للدخول في السحب على جوائز كبيرة مع مصطفي الأغا من مجموعة قنوات mbc

المشاركة في مسابقة الحلم هي شيء يسعى إليه العديد من المتسابقين الساعين للفوز بجائزة الحلم، يحلم الكثيرون منهم بالفوز بالجائزة وبالتالي بالثراء والغنى قيمة جائزة مسابقة الحلم تصل إلى مليون دولار أمريكي، وهذا الرقم الضخم يمكنه تغيير حياة الإنسان تماما، فيما يلي أهم الخطوات اللازمة للمشاركة في مسابقة الحلم.

الاشتراك في مسابقة الحلم عبر رسالة نصية

يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم الكبيرة التي تقدم العديد من الجوائز المختلفة على مدار العام، بما في ذلك الجوائز النقدية والسيارات والمنازل، بالإضافة إلى جائزة الكبرى التي تبلغ مليون دولار أمريكي وتمنح مرة واحدة سنوي، يمكنك التسجيل في المسابقة عبر الرسائل النصية وفقاً للخطوات المحددة:

يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على إحدى الكلمات التالية: حلم، dream، river إلى رقم الهاتف الخاص بالمشترك في بلد الإقامة.

ثم تصل إليك رسالة نصية تؤكد اشتراكك في المسابقة بالفعل.

يجب أن تقوم بالإجابة على الأسئلة المعروضة عليك من أجل إكمال عملية الاشتراك.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم من الموقع الرسمي 2024

بناء على رغبة العديد من الأشخاص في معرفة كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2024، حيث يحصل المشاركون على فرصة للدخول في السحوبات التي قد تمنحهم فرصة للفوز بجوائز وعروض كبيرة ومتنوعة تتضمن الجوائز الأسبوعية مبلغ 5000 دولار لكل فائز، بالإضافة إلى الجائزة الشهيرة بمبلغ 100 ألف دولار للفائز جائزة سنوية بقيمة مليون دولار للفائز للمشاركة في المسابقة مجانا، يرجى اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع الويب الرسمي لمسابقة الحلم.

اختيار بلد إقامة المشترك وتسجيل رقم هاتفه.

تحديد شركة الاتصالات المستخدمة في بلد المرشح.

ثم أوافق على جميع الشروط والقواعد المتعلقة بالمسابقة.

اضغط على الاشتراك.

ثم بعد ذلك ارسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المخصص للمسابقة الذي أعلنه الإعلامي مصطفى الأغا. ستصلك بعدها رسالة تأكيد للمشاركة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة في البطولة، يتعين عليك توفر الشروط التالية: