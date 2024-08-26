تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من الطلاب والطالبات بشأن معرفة النتائج الخاصة بطلب الاعتراضات بالنسبة لنتائج الصف السادس الإعدادي، حيث قام العديد من الطلاب بتقديم الاعتراضات والمطالبة بإعادة التصحيح الخاصة بالنسبة للأوراق الإمتحانية للمرة الثانية وينتظر الكثير من الطلاب موعد الإعلان عن النتائج، حيث قامت الجهات المسؤولة في وزارة التربية العراقية بالإعلان عن النتائج في بعض المحافظات، بالإضافة إلى أنه جار الرفع في المحافظات الأخرى.

كيفية الاستعلام عن نتائج الاعتراضات للصف السادس الإعدادي 2024 بالعراق

يمكن للطلاب والطالبات في الصف السادس الإعدادي سهولة الإستعلام عن نتائج الاعتراضات، وذلك عبر موقع نتائجنا باتباع الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

نقوم في البداية بالولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية من هنا .

اختيار خانة الاستعلام عن نتائج الاعتراضات للصف السادس الإعدادي.

يلزم أن يتم تحديد المحافظة التابعة إليها الطالب.

يجب أن يتم تحديد الشعبة الخاصة بالطالب من حيث أدبي أو علمي.

كتابة الطالب للرقم الخاص بالجلوس في الخانة المخصصة بشكل صحيح.

النقر على خانة الإستعلام، وسوف يتم ظهور كافة النتائج.

نتائج الاعتراضات الخاصة للصف السادس الإعدادي 2024 بالعراق

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات التي لم يتم الإعلان فيها عن النتائج الخاصة باعتراضات نتائج الأوراق الإمتحانية مع العلم على أنه تم التوضيح من قبل الوزارة بأن جميع النتائج في بعض المحافظات الأخرى قد تم اعتمادها ورفعها، بالإضافة إلى أنه سوف يتم تعديل الدرجات الخاصة لجميع الطلاب التي تم إثبات تظلمهم وإضافة جميع الدرجات الخاصة بهم للمجموعة، نظراً للأهمية الخاصة لهذه الدرجات خصوصاً في المرحلة الدراسية التي تساهم في تحديد مسيرهم التعليمي، والانتقال إلى المرحلة الجامعية.