“لولو المحترمة وميدو المشاغب“.. تردد قناة وناسة Wanasa الجديد 2024 على النايل سات Nilesate وعربسات Arabsat 

يبحث أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، وذلك بعد توقف التردد القديم، وتعد قناة وناسة من أشهر القنوات المحببة لدى الأطفال بالوطن العربي بأكمله، فهي تقوم بعرض محتوى متميز سواء أفلام كرتونية أو أغاني متميزة أو أناشيد تعليمية، كما ان محتواها آمن لذا يمكنك أن تترك أطفالك يستمتعون بمشاهدتها دون القلق عليهم، ويمكنك ان تقوم بتنزيلها على الريسفر الخاص بك مستخدما ترددها الجديد من خلال تلك البيانات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

يمكنك أن تستقبل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات، والتردد كما يلي:

اسم القناة: وناسة كيدز.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11430.

معدل ترميز القناة على النايل سات: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح خطأ القناة: 5/6.

ما هو تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات؟

يمكنك استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تلك البيانات:

اسم القناة: وناسة كيدز.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

ومعامل تصحيح خطأ القناة: 3/4.

ما هي مميزات قناة وناسة كيدز؟

ونجد أن معظم الأطفال يحبون قناة وناسة كيدز، ومن أهم مايميز تلك القناة: