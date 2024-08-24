تأكد من اسمك.. طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 المرحلة الأولى وموعد التسجيل في المرحلة الثانية.. لينك سريع

يعد برنامج سكنات عدل من المبادرات الحكومية البارزة في الجزائر، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وتسعى الدولة من خلال هذا البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتمكينهم من الحصول على سكن ملائم بأسعار معقولة، ويحرص العديد من المواطنين على الانضمام إلى هذا البرنامج والاستفادة من الفرص التي يقدمها، وتعلن الحكومة الجزائرية عن أسماء المقبولين في البرنامج بناء على معايير محددة، ويتمكن المواطنون من معرفة ما إذا تم قبولهم أم لا عبر رابط رسمي وضعته الحكومة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين

استقبلت وزارة السكن والعمران في الجزائر عدد كبير من الطلبات للتسجيل في سكنات عدل 3، وبعد مراجعة هذه الطلبات تم قبول فقط المستحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتم الإعلان عن أسماء المقبولين ليتمكن كل متقدم من التحقق من حالته، ويمكنك الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع وكالة عدل الإلكترونية.

يجب على المستخدم تسجيل الدخول للاطلاع على الخدمات المختلفة التي يقدمها البرنامج.

بعد تسجيل الدخول قم النقر على أيقونة “الاستعلام عن أسماء المقبولين بالمرحلة الأولى”.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل؛ الاسم ورقم الهوية.

يجب التأكد من دقة البيانات المدخلة قبل الضغط على زر الاستعلام.

ينصح المواطنين بمتابعة الموقع للحصول على آخر التحديثات والإشعارات المتعلقة بالبرنامج.

موعد التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج عدل 3

حتى الآن لم تعلن وزارة السكن والعمران في الجزائر عن موعد بدء التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج عدل 3، وأشارت الوزارة إلى أن هناك عملية مراجعة جارية للطلبات المقدمة في المرحلة الأولى لضمان نزاهة القبول دون أي انحياز، ومن المتوقع أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من مراجعة طلبات المرحلة الأولى.