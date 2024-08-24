“جامعة اليرموك” معدلات القبول الموحد 2024 في الجامعات الاردنية والموقع الرسمي للاستعلام عنها

معدلات القبول الموحد 2024 جامعة اليرموك من أهم الأمور التي تكون في مقدمة أولويات المواطنين في الأردن خلال الأيام الحالية، حيث يهتم كل الطلاب الذين انتهوا من مرحلة الثانوية العامة وبالتبعية أولياء أمورهم أيضًا، بمعرفة الكليات التي تكون متاحة أمام كل طالب للالتحاق بها، والتي تعد هي ثمرة تعب وجهد الطالب خلال السنة الماضية، فيود كل طالب تحقيق الحلم الذي ما زال يراوده من خلال التخصص الذي يرغب فيه، ومن المنتظر أن يتم تنظيم عملية الالتحاق بالجامعات من خلال، إعلان الوزارة عن المجموع الخاص بكل كلية.

معدلات القبول الموحد 2024 جامعة اليرموك

معدلات القبول الموحد في الاردن أكثر ما تهتم بها وزارة التعليم العالي في الأردن خلال الفترة الحالية، ولكي تنتهي الوزارة من هذه المهمة التي تحدد مصير كل طلاب الثانوية العامة الأردنية، استعانت بمجموعة من الاستشاريين والمتخصصين وهم، يحددون المجموع المناسب للالتحاق بكل كلية، وبالفعل تم الانتهاء على معدلات القبول التالية في مجموعة من الكليات كالتالي:

معدل القبول في الطب العام يكون 97%، في حين يتم القبول في كلية التمريض بمعدل 90.20%، ومعدل كلية العلوم الصيدلانية هو 94.60%.

أما عن القبول في كلية الاقتصاد يكون بعد تحصيل 84.80%.

وفيما يخص بالفيزياء الحيوية يكون معدل القبول 85.50%

أما عن كلية الهندسة تجد القبول من 92%،والأمن السيبراني من 90.10%، وإدارة الأعمال من 89.60%، واللغات والترجمة تحتاج معدل 90%.

نتائج القبول في الجامعات الاردنية 2024

بعد إعلان معدلات القبول في الجامعات الاردنية يقوم الطلبة بتجهيز الأوراق المطلوبة، التي تثبت مجموع ودرجات كل طالب ومن ثم على الطالب الالتزام بالموعد المحدد من الوزارة، للعمل على انتظام تقديم أوراق كل الطلاب في المراحل المتتالية، وقد حددت الوزارة الأربعاء الموافق 14 أغسطس ليكون بداية التقديم، والذي يظل مستمر لمدة أسبوع حتى الأربعاء القادم الموافق 21 من ذات الشهر، حيث يتم انتظار ظهور نتائج القبول عبر موقع وحدة التنسيق الالكتروني الذي تمت من خلاله عملية التسجيل من خلال المنزل.