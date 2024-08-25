وزارة المالية العراقية.. صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ” ايلول ” 2024 هذا الموعد.. حقيقة زيادة الرواتب؟

عقب قرار مجلس الوزراء بزيارة رواتب المتقاعدين في العراق تزايد البحث من قبل الكثير عن معرفة قيمة الزيادة وموعد صرف رواتب التقاعد لشهر ايلول، وتأتي هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد و بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين، حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة عن الموعد الموحد لصرف رواتب المتقاعدين في العراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تبذل الحكومة في العراق قصارى جهدها لتوفير سبل الراحة للمواطنين، لذا أتاحت وزارة المالية العراقية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص وزارة المالية .

قم بتسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر رواتب المتقاعدين.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر سوف تظهر أمامك كافة المعلومات عن الراتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

تزايد البحثمن قبل آلاف المواطنين في العراق عن معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق،حيث أعلنت وزارة المالية العراقية أن موعد صرف رواتب التقاعد يكون في أول الشهر الميلادي من كل شهر ولكن في حالة وجود عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره بيوم، وفقاً لذلك فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل، وأشارت الوزارة إلى وجود زيادة تقدر بنحو مائة ألف دينار يتم صرفها مع الرواتب.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر المقبل حيث أكدت وزارة المالية على صرف الزيادة المقررة في رواتب المتقاعدين وذلك من أجل مساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومد يد العون لهم حيث يصبح راتب المتقاعد 550 ألف دينار عراقي وذلك بدلاً من 450 ألف دينار، وذلك ضمن جهود الحكومة العراقية التي تقدمها للمواطنين لمساندة المواطنين العراقيين الذين قضوا زهرة شبابهم عملاً في المؤسسات الحكومية العراقية.