“حــ 165” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس والقنوات الناقلة لأولى الحلقات بجودة عالية HD

جميع الأشخاص على مستوى العالم كله يبحثون بشكل مكثف حول موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 165، وذلك حيث يعتبر مسلسل Kuruluş Osman واحد من أبرز المسلسلات التركية التاريخية التي أثرت على الكثير والتي شاع صيتها إلى العالم أجمع، ومنذ بدء عرض الموسم الأول من ذلك المسلسل في عام 2019 واستطاع أن يحقق جماهيرية وشعبية كبيرة جداً بين ملايين الأشخاص، لذلك فالجميع يترقب الموسم الجديد من هذا المسلسل والذي من المنتظر طرح الإعلانات الخاصة به خلال الأيام القليلة القادمة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

إن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس لم يٌحدد حتى هذه اللحظة ولكن من المتوقع أن يبدأ عرض تلك الحلقة الأولى من هذا الموسم “الحلقة 165” خلال الفترة ما بين نهاية شهر سبتمبر القادم وشهر أكتوبر، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من كافة أعمال تصوير الحلقات لهذا الموسم، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عرض ذلك الموسم من خلال نفس قنوات عرض المواسم الماضية وهي قناتي الفجر الجزائرية وقناة Atv التركية، حيث يتم نقل أحداث المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر القناة التركية ويوم الخميس من كل أسبوع عبر القناة الجزائرية.

القنوات الناقلة الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان

ذكرنا موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس وننتقل إلى ترددات القنوات التي ستنقل أحداث المسلسل من البداية، وهي تكون كالآتي:-

اسم القناة: أي تي في aTV التركية.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عامودي V.

بينما تردد قناة الفجر الجزائرية يكون كالآتي:-