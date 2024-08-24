“الهـاتــف المنتظــر iPhone 16 Pro Max“ تسريبات سعر ايفون 16 برو ماكس وموعد اطلاقه رسميا

يرغب عدد كبير من المستخدمين في التعرف على سعر ايفون 16 برو ماكس حيث أنه من المقرر إطلاق هاتف آيفون 16 في خلال الأيام القادمة والذي من المقرر أن يحمل مواصفات جبارة والتي تجعل جميع عشاق آيفون يرغبون بشرائه، الجدير بالذكر أن شركة آيفون واحدة من الشركات الرائدة والمتخصصة في صناعة الأجهزة اللوحية سواء كانت هواتف أو حاسوب، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سعر ايفون 16 برو ماكس

بعد التساؤلات العديدة حول سعر ايفون 16 برو ماكس قامت الجهات المعنية بالتوضيح أنه لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف حتى الوقت الحالي ولكن قامت بعض الجهات بتسريب سعر الجهاز وأوضحت أن سلسلة هواتف آيفون 16 سوف تأتي بسعر مرتفع كما أنه من المقرر أن يأتي هاتف آيفون برو ماكس بسعر 1199 دولار أمريكي، بينما سعر هاتف آيفون 16 هو 799 دولار أمريكي وسعر هاتف آيفون بلس هو 899 دولار أمريكي بينما سعر هاتف آيفون 16 فيصل هو 999 دولار أمريكي.

تكاليف ايفون 16 برو ماكس

الجدير بالذكر أن تكلفة هواتف آيفون 15 برو ماكس كانت 558 دولار أمريكي وهي كانت تزيد عن سلسلة هواتف آيفون 14 بنسبة تصل حوالي 14٪ بينما زادت التكلفة في هواتف آيفون 15 بلس بنسبة تصل حتى 10٪ أما نسبة التكلفة في هواتف آيفون 15 كانت 16٪، وفقا لما أوضحته أيضا أن هواتف آيفون 16 سوف تحصل على عدد من المزايا ومنها شاشة أكبر بالإضافة إلى تفعيل ميزة الذكاء الاصطناعي كما أنه يعد أخف وزنا بالإضافة إلى العمل على تحسين قدرات التكبير البصرية لذلك من المقرر وجود فروق كبيرة في الأسعار.

موعد إطلاق هواتف آيفون 16

سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن هاتف آيفون 16 في اليوم العاشر من سبتمبر القادم.