لينك كشوفات الوجبة الاخيرة .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي العراقية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة يرغب ملايين المواطنين في العراق في التعرف عليها، حيث ستعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة لهذا البرنامج المخصص لدعم الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها جميع دول العالم، ليتمكنوا من الحصول على حياة كريمة، وفي السطور التالية سنتعرف على رابط تنزيل كشوف المستفيدين من الوجبة الجديدة كما سنوضح الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

ستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يتم اختيار الأشخاص الذين ينتمون للأسر المحتاجة وذوي الدخل المنخفض لتقديم هذه المساعدات المادية لهم، والهدف من ذلك هو مساعدتهم في توفير الاحتياجات الأساسية وتقديم الرعاية الصحية، كما تتأكد الوزارة من توفر بعض الشروط في المتقدمين للحصول على الوجبة الأخيرة من هذا البرنامج، وذلك للحرص على وصول المساعدات للأشخاص المستحقين والمحتاجين مثل الأيتام والأرامل وأصحاب الأمراض والمطلقات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة المخصصة لهذا البرنامج من أجل مساعدة المواطنين في تلبية الاحتياجات الرئيسية مثل الطعام والصحة وغيرها، وسيتم توفير الكشوف عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وكل ما عليك فعله لتحميلها هو اتباع هذه الخطوات البسيطة: