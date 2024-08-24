أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى وشروط التسجيل في المرحلة الثانية

تهدف الحكومة الجزائرية إلى تلبية جزء كبير من احتياجات المواطنين من خلال مشروع سكنات عدل 3 في مراحله المختلفة، وذلك نظرا للارتفاع المستمر في الطلب على الوحدات السكنية في البلاد، تعتبر مبادرة سكنات عدل جزء من جهود الحكومة لتوفير سكن مناسب للفئات الاجتماعية المختلفة بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، ينتظر الكثيرون نتائج قبولهم بشغف بينما يسعى البعض لمعرفة شروط التسجيل في المرحلة الثانية، سنقدم لكم الآن كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولى والشروط الضرورية للتسجيل في المرحلة 2 من برنامج سكنات عدل 3.

طريقة التحقق من أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

لمعرفة أسماء المقبولين في الدفعة الأولى من برنامج “سكنات عدل 3“، يرجى اتباع الإجراءات التالية:

ادخل الى موقع وكاله العدل الإلكتروني.

ضع البيانات المطلوبة مثل رقم التسجيل أو الرقم الوطني في الحقول المحددة.

تحقق من دقة البيانات التي تم إدخالها لتجنب وقوع أي أخطاء قد تؤثر على عملية الاستعلام.

إذا لم تكن قد قبلت في المرحلة الأولى، يمكنك التسجيل في المرحلة الثانية بمجرد فتح باب التسجيل.

عند التسجيل في شقق عدل 3 يجب التأكد من تقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل صحيح.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يهدف برنامج سكنات عدل 3 بشكل أساسي إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة لكي تكون مؤهلاً للتسجيل في المرحلة الثانية، يجب عليك تحقيق بعض المتطلبات والشروط:

يلزم أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل إحدى الولايات بصفة دائمة.

يتعين أن لا يمتلك المتقدم أو زوجته أي قطعة أرض سكنية أو منزل للسكن.

ينبغي على المتقدم عدم تجاوز الحد الأقصى للدخل المطلوب ضمن الشروط المالية للبرنامج.

يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من أي دعم سكني حكومي في السابق.

يلزم ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عام.

الوثائق اللازمة للتسجيل في سكنات عدل 3

لضمان قبول طلبك في مشروع سكنات عدل 3، يجب تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية وربطها بموقع AADL أثناء عملية التسجيل وتشمل: