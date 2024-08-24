“جامعات العراق” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 الحدود الدنيا للقبول المركزي علمي وادبي

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 الحدود الدنيا من أكثر الموضوعات التي تتصدر مؤشرات البحث على جوجل في هذه الأيام وذلك منذ أن قامت وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول،حيث يرغب الطلاب في التعرف على الحد الأدنى لمعدلات القبول في مختلف الكليات الخاصة لطلاب الشعبة العلمي والأدبي، وفي السطور التالية سنوضح المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 الحدود الدنيا

يسعى عدد كبير من الطلاب للبحث عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي في يوم الاثنين الموافق 22 يوليو، وقد كانت نسب النجاح أعلى من السنة الماضية، وكشف السيد وزير التعليم العالي عن هذه المعدلات لمختلف الجامعات، حيث يتم تحديدها بناءً على نسب النجاح ونسبة التقديم بالكليات وسعة استيعابها.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية

أعلن السيد وزير التعليم العالي عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، وكانت كالتالي: