“هُنـــــا hajj.gov.iq“.. الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 بالعراق عبر هيئة العمرة والحج

زادت معدلات البحث خلال تلك الفترة عن نتائج قرعة الحج 2025 بدولة العراق، وفريضة الحج هي الركن الخامس من اركان الإسلام، ويحرص المسلمون القادرون على أداء فريضة الحج، ويرغب عدد كبير من المواطنين بالقبول بحج القرعة، لذا فإنهم يحرصون على التعرف على النتيجة الخاصة بقرعة الحج، ومعرفة هل تم قبولهم أم لا، وقد قامت هيئة العمرة والحج بالعراق بتوفير خدمة إلكترونية للتعرف على نتيجة قرعة الحج بالعراق وذلك عبر موقع الهيئة الرسمي، وحتى تتمكن من الاستعلام عن النتيجة يمكنك متابعة السطور التالية بالمقال.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 بالعراق

يرغب المواطنون بالعراق خلال الوقت الحالي في التعرف على نتائج قرعة الحج 2025 بالعراق، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة قرعة الحج عبر الموقع الرسمي لهيئة العمرة والحج، حتى يتمكن المواطنون من معرفة هل تم قبولهم بالقرعة أم لا، ويمكنك الاستعلام من خلال اتباع تلك الخطوات البسيطة:

قم بالدخول للموقع الرسمي الخاص بهيئة العمرة والحج بالعراق.

ومن ثم اضغط على الزر الخاص بالخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بنتيجة قرعة الحج لعام 2025 بالعراق.

ومن ثم قم بالانتظار حتى تجد النتيجة أمامك، وبها التفاصيل الخاصة بالمقبولين بقرعة الحج.

خطوات التسجيل بقرعة الحج بالعراق لعام 2025

يمكنك التسجيل بقرعة الحج بالعراق لعام 2025 من خلال ملء كافة البيانات الخاصة بك بالاستمارة المجانية التي قامت هيئة العمرة والحج بإتاحتها للتسجيل بالقرعة لأعوام 2025 و 2026 و 2027، والخطوات كالتالي: