” هســة بسرعة “.. هــنـا التقديم على استمارة العاطلين عن العمل 2024 لجميع الخريجين في العراق.. شروط التسجيل

وفرت الحكومة العراقية خدمة التسجيل في استمارة العاطلين عن العمل 2024، حيث تسعى لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لمواطنيها، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إتاحة استمارة التسجيل العاطلين عن العمل عبر منصة مهن العراقية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى توفير استشارات وتوجيهات للباحثين عن فرص عمل لمساعدتهم في العثور على وظائف مناسبة، لاقت الخدمة اهتماما كبيرا من قبل الشباب الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص المتاحة.

خطوات التسجيل في استمارة العاطلين عن العمل 2024

التسجيل في استمارة العاطلين عن العمل 2024 وفقا للمعايير التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يجب على الراغبين اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مهن لمنصة مهن.

2. اختيار “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية.

3. الضغط على “تسجيل” من القائمة المتاحة.

4. تحديد خيار الباحثين عن عمل.

5. إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة.

6. الضغط على إرسال بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ينبغي الانتظار حتى تتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، ثم يتم إصدار بطاقة الباحث عن العمل.

متطلبات التسجيل في استمارة العاطلين عن العمل 2024

التسجيل في استمارة العاطلين عن العمل 2024، قد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها لتعبئة نموذج العاطلين عن العمل، وهي: