نتيجة تظلمات الثانوية العامة لعام 2024 عبر موقع التظلمات برقم الجلوس والإسم كاملاً 

يهتم العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة في ظل الفترات الحالية عن معرفة الموعد الخاص بإعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج التظلمات، حيث بعد إصدار النتائج الخاصة للثانوية العامة قد تم ظهور بعض الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح الأوراق الإمتحانية الخاصة به مرة أخرى للتأكد من عدم صحة النتائج التي تم الحصول عليها، وتفتح الجهات المسؤولة في الوزارة الباب الخاص للطلاب وإعطائهم الحق كاملاً في تصحيح كافة الأوراق للمرة الثانية بمقابل الرسوم وتتمثل بقيمة 300 جنيه بالنسبة للمادة الواحدة وإذا تم إثبات حالة تظلم الطالب، فسوف يتم الحصول على الرسوم وتحرص الوزارة على تعديل جميع الدرجات الخاصة بالطلاب وإضافتها.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة لعام 2024

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات في الثانوية العامة للمتقدمين بالطلب الخاص للتظلمات عن الموعد الخاص بإعلان النتائج، ويمكن للجميع سهولة الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة، لذلك يلزم أن يتم إتباع الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

يقوم الطالب بالولوج إلى بوابة تظلمات الثانوية العامة من هنا .

الضغط على خانة تسجيل الدخول عبر البريد الموحد.

كتابة الكود السري المختص بالطالب.

يلزم أن يتم اختيار المادة التي ترغب بالتظلم بها.

يجب أن يتم تحديد الموعد الخاص للإطلاع على ورقة امتحان المادة التي تم تقديم التظلم بها.

موعد نتيجة التظلمات للثانوية العامة 2024

لم تقم الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الموعد الخاص لنتائج التظلمات حتى الآن مع العلم بأنه تم فتح باب التقديم، وذلك في اليوم الموافق الثامن من شهر أغسطس، وتستمر الجهات المسؤولة في استقبال جميع الطلبات الخاصة بالتظلم حتى اليوم 15 من نفس الشهر وتكون نهاية استقبال الطلبات في اليوم 22 من شهر أغسطس.