سجلي الآن.. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 عبر موقع الوكالة والشروط المطلوبة

تسعى الحكومة الجزائرية إلى تقديم مجموعة متنوعة من المبادرات لدعم مواطنيها، ومن بين هذه المبادرات الهامة منحة المرأة الماكثة بالمنزل، والتي تستهدف مساعدة النساء التي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهم بمفردهم دون وجود معيل مثل؛ الزوج أو الأب، وتهدف هذه المنحة إلى تقديم الدعم المالي اللازم لهذه النساء لتلبية احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم الأساسية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

للحصول على هذه المنحة يتعين على المرأة الجزائرية استيفاء الشروط المطلوبة وهي كالتالي:

يجب أن تكون المرأة عاطلة عن العمل ولا تحصل على أي دخل شهري ثابت.

يشترط أن تكون المرأة المتقدمة جزائرية الجنسية.

يجب أن تكون المرأة مسؤولة عن إعالة أولادها.

يتراوح عمر المتقدمة ما بين 25 و60 عاما.

إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها موجود معها، فيجب أن يكون الزوج أيضا عاطل عن العمل ولا يحصل على راتب شهري ثابت.

يجب ألا تكون المرأة قد استفادت سابقا من هذه المنحة أو من أي منح أخرى تقدمها الدولة.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

تتم عملية التسجيل في هذه المبادرة بسهولة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية: