عبر نايل سات .. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد أحلى أغاني الأطفال التعليمية

تردد قناة طيور الجنة 2024 يعد أكثر ما يتم البحث عنه من قبل أولياء أمور الأطفال، حيث يتابعها الملايين في أنحاء الوطن العربي وذلك حتى يتمكن الصغار من مشاهدة القناة، ويعد أهم ما يميزها هو المحتوى الآمن المناسب لكل الفئات العمرية بعيدًا عن المحتوى الضار الذي قد يؤثر بالسلب على نمو الطفل بشكل سلبي، لذلك تطمئن الامهات على صغارها بتركهم يشاهدون ما يعرض دون قلق، كما تستخدم القناة الرسوم المتحركة والصور ذات الألوان الرائعة التي تجذب الأطفال مما يجعلهم يفضلونها ويحظون بالمرح أثناء المشاهدة.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

يهتم الآباء والأمهات بمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 حتى يتمكن صغارهم بالحصول على التسلية بمشاهدة الأغاني والأناشيد المميزة والمتنوعة التي تعرضها القناة، وكذلك البرامج التعليمية التي تحث على تثقيف الأطفال وتعليمهم محتوى قيم، ولذلك اشتهرت شهرة كبيرة في أنحاء الوطن العربي، مما أدى إلى ارتفاع نسب المشاهدة، ونوضح لكم الآن كافة الترددات على الاقمار الصناعية المختلفة التي جاءت كالآتي:

التردد على القمر الصناعي النايل سات هو :

التردد: 11274.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:3/4.

معامل الاستقطاب هو: افقي.

التردد على القمر الصناعي عرب سات هو:

التردد: 11310.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024

افتح قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم عن بعد.

ثم توجه إلى الإعدادات.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة إضافة قناة جديدة.

ثم ادخل بيانات التردد سواء على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، واكتب معامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

ثم اضغط على زر بحث عن القناة، وبعد ذلك اضغط على كلمة حفظ ليتم إضافتها إلى قائمة القنوات لديك.

ويجدر الإشارة إلى أن مؤسس القناة “خالد المقداد” قام ببذل مجهود كبير لتطوير وتحسين المحتوى، حيث حققت نجاحًا كبيرًا بعد انطلاقها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وكذلك التركية.