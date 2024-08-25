وقتاااش الدراسة.. رزنامة الدخول المدرسي 2025 بالجزائر وزارة التربية الجزائرية

قامت وزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن وجود العديد من الأسئلة بخصوص رزنامة الدخول المدرسي 2025، لذا فإن وزارة التربية قد قامت بتوضيح الخطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد بالإضافة لموعد انتهاء هذا العام الدراسي، كما قامت الوزارة بتحديد المواعيد الخاصة بالعطلات الرسمية، وخلال تلك السطور القادمة سنتعرف على المواعيد الخاصة بعودة الطلاب لمدارسهم بالعامزالدراسي الجديد عام 2025، وكذلك كافة التفاصيل المتعلقة بالتقويم الزمني للعام الدراسي، فتابعوا معنا.

رزنامة الدخول المدرسي 2025 بالجزائر

اعلنت وزارة التربية الجزائرية عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الجديد عام 2025، بالإضافة للموعد الرسمي لعودة كافة الإداريين والطلاب والمدرسين للمدارس، والمواعيد كما يلي:

سينطلق العام الدراسي الجديد في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2024، لذا ينبغي على الطلاب وأولياء امورهم أن يستعدو لبدء الدراسة.

وأما المعلمون فإنهم سيبدأون في الذهاب للمدارس في السابع من شهر سبتمبر لعام 2024، حتى يتمكنو من تحضير المناهج التي سيقومون بشرحها للطلاب.

وبالنسبة للإدارات المركزية فإنها ستبدأ العمل في الأول من شهر سبتمبر لعام 2024، وذلك تزامناً مع التحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد.

موعد العطلات الرسمية بالعام الدراسي الجديد

وقد قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن مواعيد الإجازات بالعام الدراسي الجديد التي سيحصل عليها الطلاب، وهي كما يلي: