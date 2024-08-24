حج مبرور.. فتح باب التسجيل لموسم الحج 2025 في الجزائر وشروط التقديم عبر بوابة الحج الجزائرية

التسجيل لموسم الحج 2025 في الجزائر، إن فريضة الحج هي فريضة أساسية واجبة على كل مسلم ومسلمة وتحاول الدول والحكومات أن تسهل الحج على المواطنين، لذلك بعد ارتفاع تكاليف الحج بصورة كبيرة حيث يمكن للمواطنين أداء الفريضة من خلال القرعة التي تجريها الدولة وقد أعلن ديوان الوطني والحج والعمرة في الجزائر، عن فتح باب القرعة أمام المواطنين الراغبين في التسجيل للحج مع إعلان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لقرعة الحج 2025 وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات التسجيل لموسم الحج 2025 في الجزائر

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن فتح باب التسجيل في تسجيلات الحج 2023 بالجزائر حيث تم الإعلان عن فتح الباب منتصف 18 أغسطس يستمر التقديم حتى نوفمبر القادم 2024 ويكون التقديم بالخطوات التالية:

اولا يتوجه المتقدم الى البوابة الألكترونيّة الجزائرية ويمكن الدخول اليها مباشرة من هنا .

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة.

يتم انشاء حساب جديد وذلك في حال كانت المرة الأولى للتسجيل.

أدخال جميع البيانات الشخصية المكتوبة على أن يتم مراعاة الدقة في إدخالها.

التأكد من صحة البيانات والضغط على زر الطلب.

ومن ثم يتم ارفاقها بجميع المستندات المطلوبة حتى يتم إتمام عملية التسجيل.

النقر على أيقونة التسجيل من أجل تسجيل طلبك.

النقر على أيقونة تسجيل الطلب.

شروط التسجيل لموسم الحج 2025 في الجزائر

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر عن شروط التسجيل في تسجيلات الحج 2025 بالجزائر وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون لدى المتقدم الجنسية الجزائرية.

ألا يقل عمر المتقدم للحج عن 18 عام.

القيام بسداد جميع مصروفات الحج التي يحددها الديوان.

الصحة البدنية للمتقدم لابد أن تكون جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

ألا يكون المتقدم قد أدى مناسك الحج والعمرة في آخر خمس سنوات.

الأوراق المطلوبة في التسجيل لموسم الحج 2025 في الجزائر

يتطلب التسجيل في الحج عدد من الأوراق وهي: