تنسيق معهد فنى صحى 2024 علمي علوم الحد الأدنى للقبول موقع التنسيق الإلكترونى

تم الإعلان عن تنسيق معهد فنى صحى 2024 علمي علوم، الذي يعتبر أحد أهم المعاهد التعليمية التي يتطلع إليها العديد من الطلبة والطالبات في مصر وبلغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التنسيق المتوقع لهذا المعهد، مع الكشف عن الحد الأدنى للقبول في المعاهد المختلفة في جميع محافظات مصر وتم الكشف أيضا عن الموعد المحدد لتسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة لهذا العام، للحصول على مزيد من التفاصيل حول تنسيق معهد فنى صحى 2024 علمي علوم يرجى متابعة التقرير التالي.

تنسيق معهد فنى صحى 2024 علمي علوم

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعاتها الأولية بشأن تنسيق معهد فني صحي علمي علوم 2024 للطلاب من حملة الدبلومات الفنية في مختلف المحافظات المصرية خلال العام الدراسي الحالي، حيث يمكن التسجيل فيه ضمن تنسيق المرحلة الثانية التي بدأت في 20 أغسطس 2024 وتستمر حتى 24 أغسطس 2024، العديد من المعاهد الفنية الصحية تقبل الطلاب العلميين في مختلف المحافظات المصرية، وتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في تنسيق معهد فني صحي علمي علوم وفقا لآخر التحديثات:

معهد فنى صحى بنى سويف 325.5 درجة.

معهد فني صحي الوادي الجديد 326 درجة.

معهد صحي فني في محافظات الزقازيق والمنصورة يمنح 333 درجة.

معهد فني صحى في الزقازيق 317 درجة.

معهد جنوب الوادي فيصل 344 درجة.

معهد المنصورة 316 درجة.

معهد طنطا 331.5 درجة.

معهد بورسعيد 333.6 درجة.

معهد أسيوط فيصل 333.5 درجة.

تسجيل الاختيارات لتنسيق الدراسات العليا العام الثاني 2024

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يوم السبت القادم الموافق 24 أغسطس، هو آخر يوم للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية، يمكن للطلاب الدخول على الرابط المفعل عبر موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات وفقا للمجموع الكلي والحد الأدنى من القبول في جميع المعاهد والكليات المصرية، الخطوات اللازمة كالتالي: