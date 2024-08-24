خطوة بخطوة.. التقديم في تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024 وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه

التقديم في تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024، أن معاش تكافل وكرامة هي إحدى أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للأسر الأكثر احتياجا حيث يحصلون على معاش شهري يساعدهم في تحمل الاوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الدولة المصرية للحصول على المعاش لابد من توافر مجموعة من الشروط الأساسية وبعدها يمكن التقديم على المعاش شكل الكتروني وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

التقديم في تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك عبر التوجه الى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمنطقتك وتقديم المستندات المطلوبة.

ثم يتم ملء استمارة التقديم بالمعلومات المطلوبة ومراجعتها جيدا من أجل التأكد من أن الحالة مستوفية الشروط المطلوبة.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

حتى يتم قبول الطلبات في تكافل وكرامة فإن هناك مجموعة من الشروط التي تحتاج إلى استيفائها بشكل كامل وهي تأتي على النحو التالي:

ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء في مراحل تعليمية مختلفة من عمر ست سنوات وحتى 18 عام.

ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني.

ألا يكون المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة من المسنين الذين تقل أعمارهم عن 65 عام أو يكون لديهم الأعاقة التي تمنعهم من العمل أو أن يكونوا من اليتامى الذين لا يتركون رعاية من الأب أو الأم أو أقارب الدرجة الثانية

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى لشهر سبتمبر 2024

قد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة بالخطوات التالية: