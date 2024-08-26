كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2025

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن الموعد الخاص بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2025 حيث بدأ التقديم على المرحلة الثانية، وذلك في التنسيق الخاص بداية من يوم الثلاثاء الماضي، والتي يكون اليوم الموافق 20 من شهر أغسطس لعام 2024 ويتم انتهاء التسجيل في يوم السبت الموافق 24 من شهر أغسطس لعام 2024 لذلك سوف نحرص على توضيح التوقعات الخاصة للتنسيق، بالإضافة إلى معرفة جميع التفاصيل الخاصة بكل دقة وتوضيح.

تنسيق المرحلة الثانية لعام 2025

بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني مباشرة من قبل الطلاب والطالبات، فإنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية، حيث جاء التنسيق الخاص بالنسبة للشعبة العلمية من خلال التقديم على المرحلة الثانية بداية من درجة 265 حتى تصل النسبة المئوية الخاصة بها إلى 64 63 % والشعبة الأدبية تتمثل بداية من درجة 230 درجة حيث تصل النسبة الخاصة بها إلى 56.09 %، بالإضافة إلى أنه يوجد الكثير من الكليات المتاحة مثل الزراعة والحاسبات والمعلومات والطب البيطري.

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024

يمكن للجميع سهولة إتباع الخطوات البسيطة للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

ينبغي أن يتم الولوج إلى موقع التنسيق الإلكتروني الخاص والتابع لوزارة التعليم العالي من هنا.

الضغط على خانة تنسيق الثانوية العامة.

النقر على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

يجب أن يتم كتابة الرقم الخاص بالجلوس.

كتابة الرقم السري التي يوجد على استمارة النجاح بشكل سليم في الخانة المخصصة.

الضغط على أيقونة التالي، سوف يتم ظهور نتيجة التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى.

تنسيق كلية التمريض

يتمثل التنسيق الخاص بالنسبة لكلية التمريض بأنه يكون كالآتي: