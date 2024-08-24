استعلم الان.. الاستعلام عن نتائج اعتراضات نتيجة البكالوريا الدورة الثانية 2024 في سوريا

بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا للدورة الثانية عام 2024 في سوريا، ونظرا لأهمية هذه المرحلة التعليمية في تحديد مسار الطلاب المستقبلي، فإن خطوة الاعتراض تأتي كفرصة أخيرة للطلاب للتحقق من درجاتهم، بعد تقديمهم للاعتراضات يمكن للطلاب التحقق من تصحيح الامتحانات والتأكد من عدم وجود أخطاء، سنشرح لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج الاعتراضات على امتحانات البكالوريا من خلال الخطوات البسيطة على موقع وزارة التربية السورية.

نتائج اعتراضات نتيجة البكالوريا في دورة 2024

أعلنت وزارة التربية السورية أنها سوف تصدر نتائج الاعتراضات في الساعات القادمة، حيث تعمل الجهات المختصة داخل الوزارة على مراجعة طلبات الاعتراض وإعادة النظر في امتحانات الطلاب، الهدف الرئيسي للوزارة هو تعزيز شفافية النظام التعليمي وضمان حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها، نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا 2024 بلغت 71.24% وهي نسبة مقبولة وفقا للبيانات الرسمية من الوزارة.

كيفية الاطلاع على نتائج امتحانات البكالوريا في سوريا 2024

بطريقة سهلة وبسيطة يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج امتحانات البكالوريا في سوريا عام 2024 سواء كانوا في القسم العلمي أو الأدبي، يمكنهم اتباع الخطوات الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية بسهولة ويسر:

ادخل إلى الموقع وزارة التربية السورية الرسمي .

انقر على صفحة النتائج.

توثيق اسم الطالب وتحديد القسم الذي يتبعه.

تدوين رقم التسجيل واختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار اسم المدرسة الخاص بالطالب.

اضغط علي عرض النتيجة.

سوف تظهر النتائج بشكل تفصيلي لكل مادة.

كيفية الاستفسار عن نتائج الاعتراض على امتحانات البكالوريا في سوريا

لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج اعتراضات امتحان البكالوريا الدورة الثانية، قررت وزارة التربية السورية تقديم خدمة الاطلاع على النتائج عبر موقعها الإلكتروني بمجرد إعلانها رسميا، ويمكن القيام بذلك بخطوات بسيطة: