“شبيه الايفون” هاتف ريلمي C61 بسعر مناسب ومواصفات مميزة

يعد هاتف ريلمي C61 من الأجهزة المميزة التي أطلقتها شركة ريلمي في الفئة الاقتصادية حيث يجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب،.ويتميز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق وخصائصه التقنية المتقدمة مثل المعالج القوي، والشاشة الكبيرة، والكاميرا المتميزة التي توفر صوراً واضحة وجذابة كما يستهدف ريلمي C61 المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يوفر قيمة ممتازة مقابل السعر مما يجعله خياراً مثالياً لأولئك الذين يرغبون في الحصول على تجربة استخدام ممتعة دون إنفاق مبالغ كبيرة، لذلك سنقدم لكم في مقالنا بموقع البديل، سعر ومواصفات هذا الهاتف المميز.

مواصفات هاتف ريلمي C61

يتميز هاتف ريلمي C61 بالعديد من المواصفات التي تجعله مميزًا عن غيره في فئته، وهذه المواصفات هي:

الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من البلاستيك.

الهاتف حاصل على شهادة IP54 لمقاومة الماء والغبار.

يمكن استخدام شريحتي اتصال 4G وكارت ذاكرة خارجي في آن واحد.

الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 720×1600 بيكسل، مما يوفر جودة HD+ وكثافة تصل إلى 270 بيكسل لكل بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز.

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Unisoc Tiger T612 ثماني النواة، حيث يعمل النواتان الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 1.8 جيجاهيرتز، كما تم تصنيع المعالج بدقة 12 نانومتر. بالنسبة للرسوميات، يعتمد الجهاز على معالج Mali G57. يعمل الهاتف بواجهة Realme UI 5.0 المبنية على نظام التشغيل Android 14.

الهاتف يأتي بخيارات مختلفة من مساحة التخزين: 64 أو 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM)، أو 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

تتضمن كاميرا السيلفي دقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 720p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8، بالإضافة إلى عدسة أخرى لدعم التصوير، وتدعم الكاميرات فلاش LED وتصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.



سعر هاتف ريلمي C61

تم الإعلان عن سعر هاتف Realme C61 الجديد في الهند حيث تأتي النسخة ذات سعة 64 جيجابايت وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت بسعر يقارب 92 دولارًا أمريكيًا بينما يبلغ سعر النسخة بسعة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت حوالي 100 دولار أمريكي في حين يصل سعر النسخة بسعة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت إلى نحو 107 دولارات أمريكية.